فنانة شهيرة توزع المال على معجبيها بسبب أزمة كورونا

أشار تقرير لموقع The Independent البريطاني إلى أن النجمة العالمية تايلور سويفت تبرعت بمبلغ يصل إلى 3000 دولار لبعض معجبيها الذين يعانون من الضيق المادي بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد COVID-19.

وأوضح أنها قدمت هذا المبلغ لمعجبين أعلنا أنهما يعيشان أزمة مالية. وفي هذا الصدد قالت عاملة المطعم سامنتا جاكوبسون في حديث لمجلة People أنها خسرت عملها بسبب إقفال المطعم بعد انتشار الوباء.

واضافت: "بات بإمكاني أن أصدق بأن شخصاً أعجبت به وقدرته لسنوات مد يد العون لي بكرم بالغ".

كذلك ذكر موقع Page Six أن النجمة أريانا غراندي قدمت بدورها تبرعات لبعض معجبيها وحصل 20 من هؤلاء على مبالغ تراوحت بين 500 و1000 دولار أميركي.

ويشار إلى أن الولايات المتحدة أصبحت البلد الذي شهد أعلى عدد إصابات بالفيروس في العالم حيث سجلت حتى تاريخ نشر هذا التقرير 81321 متفوقة بذلك على كل من إيطاليا والصين.

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وفي المقابل أشارت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا تسجيل 662 حالة وفاة جديدة في يوم واحد، ما رفع الإجمالي إلى 8165.

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