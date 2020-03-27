ميغان ماركل تبدأ عملاً جديداً مع شركة "ديزني"

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""الخليج 365"" من بيروت: كشفت شركة "ديزني" الأميركية، عن عملٍ جديد للممثلة ميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، والتي تخلت معه عن الصفة الملكية ليستقلا مادياً بعيداً عن العائلة المالكة في بريطانيا.

وأعلنت أنها علقت بصوتها كالراوي، على فيلم وثائقي جديد من إنتاجها عن حياة الفيلة. علماً أن الفيلم يتتبع عائلة فيل في رحلة على مسافة 1600 كيلومتراً عبر صحراء كالاهاري.

هذا وأشارت الشركة في إعلانها إلى أن مشاهدة الفيلم ستكون متاحة عبر خدمة البث الرقمي "ديزني بلس" بدءاً من 3 أبريل المقبل.

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