وفاة مارك بلوم نجم مسلسل "YOU" بعد إصابته بفيروس كورونا

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"الخليج 365" من بيروت: توفى الممثل الأميركي مارك بلوم عن عمرٍ يناهز 69 عاماً نتيجة مضاعفات بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

حيث أكّدت زوجته جانيت زاريش وفاته لقناة فوكس نيوز. وقالت في رسالة عبر البريد الإلكتروني: "لقد توفّي زوجي نهار الأربعاء في 25 آذار بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا في مستشفى نيويورك-بريسبيتيريان".

وفي هذا الإطار، أكدت نائبة الرئيس التنفيذي لشركة SAG-AFTRA، ريبيكا دامون، خبر وفاة بلوم وقالت: "كان مارك عضوًا فى نقابة ممثلي الشاشة وعضو مجلس إدارة SAG-AFTRA الذين عملوا فى الفترة بين 2007 و2013، وفنان بارع وصديق عزيز . فمحظوظٌ من تعرّف عليه وعمل معه... شكراً لك يا مارك على كلّ ما قدّمته إلى مسرحنا وإلى المسرح العالمي... سنفتقدك."

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وتابعت قائلةً: "رجاءً... إلزموا منازلكم كي نتخطّى COVID-19".

وقد اشتهر بلوم بمشاركته في فيلمDesperately Seeking Suzan" " و"Crocodile Dundee" وفي مسلسل "YOU" الذي بدأ عرض الجزء الثاني منه على شبكة نتفلكس مؤخراً، كما عُرف في مجموعة من مسرحيات Broadway وفي الإنتاج المسرحي والأعمال التلفزيونية.

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