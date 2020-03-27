شاهد.. عراك بالأيدي بين كيم كاردشيان وشقيقتها كورتنى

كتب امير فتحي في الجمعة 27 مارس 2020 02:50 مساءً - نشب عراك بالأيدى بين الشقيقتين كيم وكورتنى كاردشيان، فى مقطع فيديو دعائى لبرنامج عائلة آل كاردشيات KUWTK. وتطور العراك جسدي عنيف بين كيم كاردشيان وشقيقتها كورتني، وصل إلى حد الضرب واللكم والركل والصفع. وشهد البرومو عودة كورتني الى البرنامج بعد أن هددت في نهاية الموسم الماضي بتركه. ويضم “KUWTK” إلى جانب كيم وكورتني، كلوي كرداشيان، وكريس وكايلي وكيندل وكايتلين جينر كشخصيات أساسية.

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