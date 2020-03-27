شاهد.. رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعلن اصابته بفيروس كورونا

كتب امير فتحي في الجمعة 27 مارس 2020 02:50 مساءً - أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اصابته بفيروس كورونا وذلك عبر فيديو نشره عبر تويتر. وقال جونسون انه ظهر لديه عوارض متوسطة لفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية وبعد الفحص تبين انه مصاب بالفيروس. وأكد رئيس الوزراء البريطاني أنه في الحجر الان ويتابع عمله من المنزل.

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