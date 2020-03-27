الإمارات تلزم البنوك و"الصرافة" بـ8 إجراءات احترازية ضد "كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتخذت دولة الإمارات العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أصدرت 8 تدابير إلزامية للقطاع المصرفي، حرصا على صحة وسلامة عملاء البنوك وشركات الصرافة، "العين الإخبارية" ترصدها في التقرير التالي.

تتضمن قائمة التدابير تزويد أجهزة الصراف الآلي بأوراق نقدية جديدة من جميع الفئات خلال فترة توزيع الرواتب، وتعقيم أجهزة الصراف الآلي بشكل مستمر، بالإضافة إلى توفير أدوات تعقيم وقائية "قفازات لاتكس للاستعمال لمرة واحدة" عند استخدام العملاء أجهزة الصراف الآلي.

وشملت قائمة التدابير الاحترازية لشركات الصرافة تحديد ساعات العمل لدى فروع شركات الصرافة التي تقع داخل المراكز التجارية بالتنسيق مع إدارة المراكز، وتعقيم المقرات والفروع جميعها، وتحديد وجود عدد من الأشخاص داخل الفرع الواحد بحسب القدرة الاستيعابية للفرع، وبما يسمح بمسافة تباعد بين الأشخاص لا تقل عن متر ونصف المتر لمنع نقل العدوى.

كما تتضمن الإجراءات الاحترازية أيضا تكثيف استخدام الماكينات والآلات لعد النقدية وتعقيمها بصورة مستمرة، فضلا عن التزام الموظفين بارتداء الكمامات والقفازات سواء عند التعامل مع الجمهور أو خلال عمليات ترتيب النقدية لدى الفروع.