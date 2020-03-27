سباق عالمي مع الزمن لتطوير "لقاح كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتسابق شركات ودول من أجل إنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، إذ بدأت التجارب الأولى على البشر بعد أن انتهت التجارب المخبرية. يأتي ذلك بعدما أعطت الحكومات الضوء الأخضر للعلماء والخبراء لبدء تطوير اللقاحات والاختبارات السريرية. وتدور حالياً معارك علميّة للوصول إلى عقار منقذ للبشرية والقضاء على الفيروس الذي أرعب العالم.

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