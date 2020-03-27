برنامج تعقيم إماراتي لمكافحة فيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جهود جبارة تقوم بها وزارتا الصحة ووقاية المجتمع والداخلية بالتنسيق مع كل المؤسسات الاتحادية المعنية لإطلاق "برنامج التعقيم الوطني" في دولة الإمارات.

الإمارات تلزم البنوك و"الصرافة" بـ8 إجراءات احترازية ضد "كورونا"

إنفوجراف.. "التعقيم الوطني" سلاح الإمارات لمكافحة كورونا

يشمل البرنامج الإماراتي كل المرافق ووسائل النقل العام وخدمة المترو في سبيل احتواء تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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وتشمل الإجراءات الاحترازية في برنامج التعقيم الوطني تقييد حركة المرور وحظر التجول وإيقاف وسائل النقل العامة وخدمة المترو والترام لضمان أمن وسلامة الجميع.

تنفيذ البرنامج الوقائي لمواجهة كورونا يبدأ من الساعة الثامنة مساء حتى السادسة صباحا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويستثنى من القرار كل وسائل النقل الخاص وسيارات الأجرة وشركات النقل والتوصيل، وكذلك العاملون بالقطاعات الحيوية في الدولة.

السلطات الإماراتية أهابت بالجميع، مواطنين ومقيمين وزوار، البقاء في منازلهم، وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو للضرورة الصحية.

قرارات وطنية صارمة وإجراءات احترازية واجبة تتوخى صالح الوطن والمواطن والمقيمين والزائرين وسلامة المجتمع، ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تعد أولوية لدى القيادة الإماراتية الرشيدة من أجل عبور الظروف الراهنة التي تعيشها دول العالم أجمع.