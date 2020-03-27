الأمير تشارلز يصفق في ظهوره الأول بعد إعلان إصابته بكورونا.. شاهدي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شوهد الأمير تشارلز في صحة جيدة وهو يصفق في حدث Clap For Our Carers في بريطانيا، على الرغم من تشخيصه بفيروس "كورونا".

وجاءت نتائج اختبار الأمير تشارلز، 71 عاما، إيجابية بالفيروس التاجي، إلا أن إصابته لم تمنعه من المشاركة في الحدث الذي قاده العديد من المشاهير في بريطانيا لشكر العاملين في المجال الطبي على جهودهم ضد فيروس "كورونا".

وعبر الأشخاص في جميع أنحاء بريطانيا عن تقديرهم للخدمات الصحية من خلال الوقوف في نوافذهم وشرفاتهم للتعبير عن فرحتهم وإطلاق الألعاب النارية.

وظهر الأمير تشارلز وهو يصفق من نافذته في مزرعة بالمورال في أسكتلندا التي يقيم فيها لعزل نفسه، كما ظهرت زوجته كاميلا تقوم بالأمر نفسه، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ونُشرت مجموعة من اللقطات للأمير تشارلز مع تعليق "شكرا لكم جميعا #ClapForOurCarers" و "#ThankYouNHS".

Advertisements

يأتي ذلك بعد أن قفز عدد الوفيات بفيروس كورونا في بريطانيا إلى ذروته، حيث وصل العدد إلى 578 بعد تأكيد 113 حالة وفاة أخرى، ووصل عدد المصابين لـ 11.658.

كما شارك الأمير جورج ولويس والأميرة شارلوت في الحدث، وقادوا البريطانيين لإظهار تقديرهم لخدمة الصحة البريطانية الذين يعملون ليلا ونهارا لمحاولة القضاء على عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا.

ونشر دوق ودوقة كامبريدج مقطع فيديو على إنستغرام لأولادهم وهم يضحكون ويصفقون معا في الحديقة، وتم إرفاق الفيديو الذي نشر على حساب قصر كنسينغتون برسالة: "إلى جميع الأطباء والممرضات ومقدمي الرعاية والأطباء العامين والصيادلة والمتطوعين وغيرهم من موظفي الخدمة الوطنية الذين يعملون بلا كلل لمساعدة المتضررين .. شكرا لكم".

وكانت قد وجهت الملكة إليزابيث رسالة عامة، قالت فيها إن البلاد ممتنة للغاية لالتزام جميع العاملين في الطب والصحة والطوارئ والخدمات العامة بدورهم.

وبعد إصابة الأمير تشارلز، أوضح طبيبه أنه يعتقد أنه التقط العدوى منذ 13 مارس على أقرب تقدير – أي بعد 24 ساعة فقط من رؤية والدته البالغة من العمر 93 عاما - التي تقبع هي الأخرى في عزلة ذاتية في قلعة وندسور مع الأمير فيليب، 98 عاما.

وأبلغ الطبيب فريقه بأن على أي شخص اقترب من الأمير أو التقى به أن يدخل في عزلة ذاتية إذا لم يكونوا قد فعلوا ذلك بالفعل.