الموت يفجع الفنانة البحرينية ابتسام عبد الله بوفاة شقيقها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت الفنانة البحرينية ابتسام عبد الله عن وفاة شقيقها، الذي يدعى إبراهيم جمال محمد، مشيرة إلى أنه سيتم تشييع الجثمان في مقبرة المنامة، وأن العزاء سيكون في المقابر.

ونشرت "عبد الله" عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات صورة للحداد، وعلقت عليها قائلة: "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي".

وأضافت ابتسام :"البقاء لله.. انتقل إلى رحمة الله تعالى أخوي إبراهيم جمال محمد.. سيوارى جثمانه الثري اليوم الجمعة 27 مارس 2020.. مقبرة المنامة.. الفان بعد صلاة الجمعة.. التعازي في المقبرة فقط".

على الجانب الآخر، حرص متابعو ابتسام على مواساتها وتقديم التعازي لها، من خلال التعليقات، وذلك فور إعلانها خبر وفاة شقيقها، دون الإعلان عن تفاصيل.

يذكر أن الفنانة ابتسام عبد الله، واحدة من أبرز الفنانات في البحرين، حیث بدأت مسيرتها الفنية عام 1995 من خلال مشاركتها بدور صغیر في مسلسل "الهارب"، ثم أكملت أدوارها البسيطة في عدد من المسلسلات، حتى عام 2004، الذي اعتبر نقلة في حياتها الفنية وشاركت فیه بمسلسل "سوالف حريم"، حيث حققت نجاحا كبيرا رغم دورها المحدود، لكن كان بمثابة انتقالها لتصبح واحدة من أهم نجمات جيلها في دراما الخليج العربي.

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شاركت ابتسام عبد الله، مؤخرا بمسلسل "سما عالية"، والمقرر عرضه بالموسم الرمضاني المقبل 2020، وهو مسلسل كويتي تدور أحداثه عن معاناة المرأة في المجتمع، وذلك في ستينيات القرن الماضي، وهو من بطولة سليمان الياسين، وجاسم النبهان، وشيماء سليمان، وأحمد النجار، وفوز الشطي، وعلى الششتري، وحامد الشراب، وزهرة الخرجي، ومن إخراج محمد دحام، وتأليف صالح النبهان.

ولم يقتصر دور الفنانة ابتسام عبد الله، على الدراما التليفزيونية الخليجية فقط، لكنها شاركت فى بطولات مسرحية منها "إحنا عيالها" التي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا فى البحرين، كذلك مسرحيات عيال سعادة، الأميرة والصياد وطبول، كما أنها شاركت في بطولة فيلم سينمائي واحد عام 2007 وهو أربع بنات.

وكان آخر أعمال الفنانة ابتسام من خلال مسلسل "خذيت من عمري وعطيت" والذي جسدت به دور أم فرح، والذي تم عرضه بالموسم الرمضاني 2018، وهو من بطولة محمد جابر، وعبد الإمام عبد الله، وانتصار الشراح، وطيف، ومحمد العجيمي، ولمياء طارق.