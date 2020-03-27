فوز الفهد تتباهى بغرفة سجائر زوجها.. والجمهور يتوقع طلاقها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أبهرت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد المتابعين بفخامة معيشتها حتى أنها خصصت مكانا بمواصفات خاصة لـ"السجائر والطفايات" فقط وهو ما عرضها لهجوم واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل انشغال الناس بأزمة كورونا.

البداية كانت مع نشر الفهد مقطع فيديو لها عبر حسابها بسناب شات وتداولته مواقع فنية تظهر فيه وهي تتجول داخل غرفة فخمة بها شتى أنواع السجائر.

وقالت الفهد في الفيديو إن هذه الأجهزة وهذا "السيجار" يحتاج أن يحفظ في مكان بمواصفات خاصة تراعي درجة الحرارة ونسبة الرطوبة.

ويبدو أن الفاشينيستا لم تلتفت لمعاناة البعض في ظل أزمة فيروس كورونا وجلوس أغلب السكان في منازلهم بسبب حظر التجوال في أغلب البلدان العربية بسبب تفشي الوباء وهو ما عرضها لهجوم واسع وسط اتهامات بالتفاخر والتباهي، حيث رد عليها أحد المتابعين قائلا: "طول عمره الريال خاش أعراضه ومحد يدري عنه ويدخن والله ساتره توه مالج عليه على طول استعراض وتفشخر".

وأضافت أخرى: "ما فيه مجال للفخر والمجاهرة والنشر"، وجاءت أغلب التعليقات مشابهة منها: "تتباهى بفلوسها، تتزوج عشان تسوي إعلان، مجاهرة بالمعصية"، بينما توقع البعض الآخر أن هذا الزواج لن يستمر طويلا وسيأتي الطلاق سريعا قائلين: "انتظروا ورقة الطلاق".

وكانت تحدثت فوز في فيديو نشرته عبر حسابها بسناب شات عن الملل والروتين الذي تعانيه منذ زواجها منتصف الشهر الجاري بشكل لم تتعود عليه.

وقالت الفهد في الفيديو إنها ذهبت قرابة المرة أو المرتين فقط لبيت أهلها، مضيفة أنها تحاول عمل نشاط في كل زاوية من بيتها الجديد.

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وأوضحت: "الوضع صار صعب بسبب الروتين والملل قاعدين أنا وزوجي نوضب المنزل ونضع الورد"، مشيرة إلى أن الأجواء هادئة جدا وهي غير متعودة على ذلك.

ودخلت الفهد عش الزوجية في هذه الظروف الاستثنائية التي ينتشر فيها فيروس كورونا واقتصر حفل الزفاف على المقربين فقط.

وخطفت "شبكة" الفاشينيستا الكويتية التي قدمها لها زوجها الثري رجل الأعمال الكويتي عبداللطيف أحمد عبداللطيف الصراف، في حفل زفافها أنظار الجمهور وقدر ثمنها بنحو 681 ألف دولار أمريكي.

ولم تعلن الفهد عن أي تفاصيل رسمية عن زواجها، لكن متابعيها تكفلوا بمهمة البحث عن التفاصيل، وتبين أنه رجل الأعمال الكويتي الثري عبداللطيف أحمد عبداللطيف الصراف، حفيد الملياردير الكويتي عبداللطيف الصراف.

وفوز الفهد هي خبيرة تجميل، ومدونة موضة وأزياء وفاشينيستا كويتية، وتعد من أشهر الشخصيات المؤثرة في الوطن العربي في عالم الجمال والأناقة منذ أن بدأت تنشط فيه في العام 2014.