كيم كارداشيان تتهم تايلور سويفت بـ "الكذب وحب الذات"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تجددت حالة الضغينة بين المغنيين كاني ويست وتايلور سويفت مرة أخرى، كما دخلت كيم كارداشيان زوجة ويست هي الأخرى على الخط، لينشغل العالم بحرب أخرى غير فيروس "كورونا" المتفشي حول العالم.

في سلسلة من التغريدات الغاضبة التي شاركتها نجمة "Keeping Up with the Kardashians" على حسابها بإنستغرام، اتهمت كيم تايلور سويفت بـ "الكذب"، بعد أن ذكرت المغنية أنها وقعت ضحية لكانيه، واتهمته بالإساءة إليها.

كشف تسريب محادثة هاتفية تعود لعام 2016، عن سر سنوات من التوتر بين الثنائي الفني، وكان موضوع هذا الخلاف كلمات أغنية "Famous" لـ ويست، والتي وصف فيها تايلور سويفت بـ "العاهرة" دون موافقتها. بالإضافة لما احتوته الأغنية من مشاعر "كارهة للنساء" على حد وصف تايلور ذاتها.

في مساء يوم الإثنين (24 مارس)، خرجت سويفت عن صمتها عبر إنستغرام، ويبدو أنها اتهمت ويست وزوجته بـ "التلاعب" بأجزاء من مكالمة الفيديو الهاتفية التي كانت قد حدثت بينهما قبل أربع سنوات.

مقطع الفيديو المسرب للمكالمة التي أثارت كل هذا الجدل، لم يُظهر تايلور وهي توافق على وصفها بالعاهرة، لكن الذي توضح للجميع هو إجازتها للأغنية نفسها التي قال عنها كانيه إنها ستنال رضاها، وهو ما اعتبرته سويفت خدعة من كانيه وكيم.

كما هاجم محبو المغنية الشقراء على مواقع التواصل، كلا من كانيه ويست وكيم كارداشيان، كما أطلقا عليهما لقب "الأفعى".

على الفور، نزلت كارداشيان إلى ساحة "القتال" إلى جانب زوجها، وردت عبر تغريدات بتويتر، اتهمت فيها سويفت بالكذب، ولفتت الأم لأربعة أبناء، أنها أُجبرت على الرد - رغم شعورها بالخزي- في هذا الوقت الذي ينشغل فيه الملايين بمحاربة وباء يهدد الحياة.

وأوضحت كيم أن سويفت وكانيه كانا قد "تحدثا بوضوح" حول الأغنية، كما أعطت المغنية موافقتها على الكلمات، وذكرت أنه لم يقدم شيئا دون إذنها، مشيرة في ذات الوقت أن تايلور تلاعبت بحقيقة المكالمة بعد إطلاق الأغنية. عندما قال فريقها إنها "رفضتها وحذرته من إطلاق أغنية تحمل رسالة كارهة للنساء".

وفي التأكيد على موقف زوجها، قامت كيم بمشاركة تسجيل من مكالمة الفيديو، والتي أبدت فيها تايلور موافقتها على أغنية ويست، باعتبار أن ذلك يعزز من صداقتهما عقب سنوات من الخلاف.

واختتمت كارداشيان حديثها: "ستكون هذه هي المرة الأخيرة التي أتحدث فيها عن هذا الأمر، لأنه في الحقيقة لا أحد يهتم. آسفة لمضايقتكم، أعلم أنكم جميعا تتعاملون مع أمور أكثر خطورة وأهمية".

جدير بالذكر أن الخلاف بين نجمي الغناء، كان قد نشأ بعد اعتراض كانيه على منح تايلور جائزة أفضل مطربة فيديو كليب في عام 2016، وأشار لأحقية مواطنته بيونسيه بالجائزة، وهو ما أشعل عداء مستمرا حتى الآن.