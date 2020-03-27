مسرح البولشوي يقدم "رصيده الذهبي" على الإنترنت

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"الخليج 365": بمناسبة يوم المسرح الدولي يعرض مسرح البولشوي اليوم 27 مارس على صفحته على الإنترنت، 6 عروض من بين "رصيده الذهبي"، والتي تتمتع دوما بشعبية فائقة لدى الجمهور.

وتتضمن تلك العروض: أوبرا "بوريس غودونوف"، أوبرا "عروس القيصر"، باليه "الحسناء النائمة"، باليه "كسارة البندق"، باليه "بحيرة البجع"، باليه "ماركو سبادو".

وسيعرض أولا على قناة "يوتيوب" الرسمية التابعة للمسرح الباليه الأسطوري "بحيرة البجع".

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وقال مدير عام "البولشوي"، فلاديمير أورين، "إننا نعيش الآن أوضاعا صعبة كما تعيشها البلاد كلها. لذلك يسعدنا أن نقدم لجمهورنا، عن طريق الإنترنت، 6 عروض أسطورية نفتخر بها منذ فترة".

وقال ناطق باسم "البولشوي" إن من لا يستطيع مشاهدة العروض يوم 27 مارس سنجعله يعود إليها مجددا خلال 24 ساعة لأن كل المسرحيات ستظل مسجلة خلال تلك الفترة على قناة "يوتيوب".

وأضاف أن الجمهور ستتاح له فرصة التعليق المباشر على باليه "بحيرة البجع" بتواجد فناني "البولشوي"، ومن بينهم، دينيس رودكين وإيغور تسفيدكو.