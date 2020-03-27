فيروس كورونا يصيب أشهر المغنيين الروس

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"الخليج 365" من بيروت: تأكدت إصابة المغني الروسي المخضرم، ليف ليشينكو، بفيروس كورونا، الذي تسبب في إصابته بالتهاب رئوي مزدوج، وقد أعلن عن ذلك مدير أعمال الفنان، أوليغ دميترييف.
وقد أكدت مصادر طبية أن حالة المغني الشهير خطيرة، بعد أن نقل يوم أمس إلى غرفة العناية المركزة في مستشفى "كوموناركا" للمصابين بفيروس كورونا في موسكو، حيث انخفضت نسبة الأكسجين في الدم، وبدأ بالاختناق.
وليشينكو هو فنان الشعب في روسيا، وحاصل على وسام الإنجاز الوطني، واشتهر بأداء الكثير من أغنيات الحرب، والأفلام الروسية القديمة.
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