فيديو.. خناقة بالأيدى بين كيم كاردشيان وشقيقتها كورتنى.. اعرف السبب

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشبت مشاجرة بالأيدى بين الشقيقتين كيم وكورتنى كاردشيان، فى مقطع فيديو دعائى لبرنامج عائلة آل كاردشيات KUWTK، الذى نشرته كورتنى عبر حسابها الشخصى على "تويتر"، وفيما لم نشهد خلافًا بين آل كاردشيان مثل هذا منذ معركة بنتلى عام 2008، فإن كورتنى كاردشيان وجدت نفسها بالليلة الأولى بالموسم 18 من Keeping Up With the Kardashians، فى مواجهة مع شقيقتها كيم كاردشيان، ليدخل الثنائى فى مشاجرة جسدية بعد جدال حول أخلاقيات العمل.

وفى حين أن هذا الأمر قد يكون مفاجئًا للبعض، حيث إن كاردشيان جينرز قريبون ومخلصون لبعضهم، ومن المعروف أن أولئك الذين تابعوا الحلقة كان بإمكانهم توقع هذه النتيجة، لذا، كيف وصل نجوم KUWTK إلى هذا المكان؟ بعد أخذ استراحة من التصوير خلال فصل الصيف، حيث عادت الأخوات إلى ذلك، مع بعضهن أكثر حماسًا من الآخرين.

يقول تقرير نشره موقع "eonline" الأمريكى، "على وجه التحديد، كانت كورتنى تكافح من أجل العودة إلى العمل بعد شهرها فى إيطاليا مع أطفالها.. وقالت الأم لثلاثة أطفال فى اعتراف: "أنا أيضا لا أقوم بالتصوير لعرضنا اليوم فقط، ولكننى أيضا أصور مجلة الهندسة المعمارية لمنزلى.. لذا، أنا فقط أتمزق فى العديد من الاتجاهات المختلفة.. وبعد الإيقاف لمدة شهر، أشعر بالقلق فقط لأننى سأكون بلا خصوصية حقيقية.. ربما سيكون هناك 40 شخصًا فى منزلى اليوم".

ومع تنامى قلق كورتنى، بدأت تشكو إلى كلوى كاردشيان من شعرها، وقالت لأختها "أنا بصراحة لا أريد أن أصور مرة أخرى"، وهذا الإعلان ترك أختهما :كلوى" فى حيرة من أمرها، لأن كورتنى قررت البقاء فى العرض بعد الموسم الصعب 17، وأضاف تقرير الموقع الأمريكى "كان بإمكانها اتخاذ قرار الاستقالة، لكنها اختارت عدم الاستقالة"، كما قالت شقيقتها، "لكنها هنا اليوم، بالضبط من حيث توقفنا.. إنها تؤثر على مزاجى.. إنها بائسة لدرجة أننا هنا نقوم بعملنا التى وافقت عليه".

وفى تقرير لصحيفة "ديلى ميل"، يقول "يبدو أن تايلور سويفت ليست الوحيدة التى اختلفت مع كيم كاردشيان.. شقيقة نجمة الواقع كورتنى تهاجم جسديًا شقيقتها البالغة من العمر 39 عامًا وتصرخ أثناء جدال غاضب حول مواكبة كارداشيانز.

وفى مقطع دعائى جديد للعرض، شوهد الأشقاء وهم يصرخون بغضب على بعضهم البعض، ثم اقتربت كورتنى من كيم كاردشيان وصفعتها على وجهها فيما ردت عليها نجمة تليفزيون الواقع، وفى المقابل، كانت تقول كلوى - أثناء جلوسها مع كيندال جينر - "توقفوا.. أنتم.. أنتم"، ثم صرخت كيم فى شقيقتها، "فقط أخرجى من هنا، حتى أننى لا أريد أن أرى وجهك"، فيما ردت كورتنى بصوت مرتعش: "لا أريد أن أكون بالقرب من دهونك".

وبينما يُترك سبب الجدل غير واضح، فهى بالتأكيد ليست المرة الأولى التى تصطدم فيها الأخوات، فإن الأخت الصغرى كلوى، كانت تجلس على مقعد فى الفيديو الدعائى، وتفتح كتابًا عن الحكايات الخرافية، أو كما تسميها "الكتاب العظيم لحكايات كارداشيان جينر".

وتقول كلوى للمشاهدين: "ذات مرة، عاشت ملكة قوية ولدت خمس أميرات، لكل منهم هداياهم وشغفهم، من الصحة إلى الجمال إلى الفكاهة.. لكن مع نمو مملكتهم، ازدادت الأعباء التى جاءت معها أيضًا.. هل تريد أن تعرف ماذا يحدث؟ حسنًا، عزيزتى، يجب أن تبقى متيقظًة".

وأضاف التقرير فى حديثه عن كلوى، "إنها مسرورة فى الدراما التى على وشك أن تتكشف، وخفضت نظارتها لمخاطبة المشاهدين، بينما كانت تستخدم كأس نبيذ"، ثم يتحول المشهد ليظهر المقطع الدعائى مع تجدد الخلاف بين كيم وتايلور.