شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر عن فيديو بناته على تيك توك: العيال اتجننت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الفنان أحمد زاهر على فيديو "تيك توك" صوره بنتاه ملك وليلى ومنى ونشرته ملك عبر حسابها على التطبيق، حيث استعان بأغنية أكرم حسنى، التى كانت ضمن حملة "تحديد النسل"، والتى جسد فيها شخصية صعيدى يدخل فى مشاجرة ويحاول أن يستعين بأبنائه ولكنه لا يجدهم.

@malakzaher1 ##fyp ##fy ##funnyvideos ##justforfun ##stay_at_home @lailazaher2♬ الصوت الأصلي - badramar

أحمد زاهر نشر الفيديو عبر حسابه على "انستجرام"، وعلق عليه قائلا "أدي اخره القاعدة في البيت .. العيال اتجننت"

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ليلى زاهر

وقد تفاعل عدد من الفنانين مع الفيديو عبر التعليقات من بينهم شيماء سيف وشذا، وكذلك والدتهم هدى زاهر.



ملك زاهر

وتقدم ملك زاهر وكذلك شقيقتها العديد من الفيديوهات الكوميدية عبر حسابها على تيك توك، حيث تحظى بعدد كبير ن المتابعين، وتحظى شقيقتها بأكثر من 628 ألف متابع، ونشرت عشرات الفيديوهات، ومنهم من ظهرت به مع والدها الفنان أحمد زاهر.

ويصور أحمد زاهر مسلسل "البرنس" مع محمد رمضان، ويشارك فى البطولة نور اللبنانية، روجينا، ونجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الأخوة بعد وفاة الأب‪.