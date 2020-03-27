عرض مسرحية "أهلا يا بكوات" فى اليوم العالمى للمسرح على "يوتيوب"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض اليوم ضمن عروض المبادرة الإلكترونية "خليك فى البيت.. الثقافة بين ايديك" فى التاسعة مساء اليوم الجمعة 27 مارس على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب، العرض المسرحى "أهلا يا بكوات"، تأليف لينين الرملى، وإخراج عصام السيد، وبطولة حسين فهمى وعزت العلايلى، ويتزامن العرض أيضا مع اليوم العالمى للمسرح.
مسرحية "أهلا يا بكوات" تتناول علاقة المجتمعين المصرى والعربى بالمستقبل من خلال شخصيتى برهان ومحمود، زملاء الدراسة اللذان فرقت بينهما السنوات، فعمل محمود مدرسا للتاريخ وحمل هموم المجتمع والناس فى بلاده، فى حين حصل برهان على درجات دراسية عليا وأصبح من كبار العلماء.
كما سيبث حفل للنجم التونسى صابر الرباعى يتضمن مجموعة من أعماله الشهيرة منها "ببساطة، يا عسل، أنا بحن، شارع الغرام، دلولة، متخافش منى، على نار، عزة نفسى، غلطان، جرحى ما شفى، أعز الحبايب، ياللى جمالك، أمى، ضاقت بيك، بنتخلق، خلص تارك، اتحدى العالم، سيدى منصور، برشا برشا".
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