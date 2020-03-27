شكرا لقرائتكم خبر عن في عيد ميلادها.. تعرف على سبب حب كندة علوش لـ عمرو يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم الجمعة، النجمة كندة علوش بعيد ميلاد، والتي استطاعت أن تخطف الأنظار اليها منذ انطلاقتها وتواجدها في مصر منذ عدة أعوام بسبب جمالها واناقتها وخفة ظلها، والتي استطاعت من خلال أدوار عديدة مختلفة في السينما والتليفزيون أن تثبت نفسها بما يناسب الدور التي ستؤديه، كما أن زواجها من الفنان عمرو يوسف كان حديث كل محبيهم الذين أرسلوا التهانى لهما خاصة وانهما لا يختلفان عن بعضهما.

وفى لقاء كندة علوش خلال استضافتها في برنامج صاحبة السعادة للإعلامية والفنانة إسعاد يونس، أوضحت سبب حبها للفنان عمرو يوسف قائلة، مفيهوش حاجة متتحبش، وأنا مش بقول كده لانى بحبه ولكنها الحقيقة، وفى كتير سألونى "بتحبى في ايه"، فكنت برد عليهم وأقولهم أنه في كل الصفات الحلوة واللى ممكن أختذلها في صفة واحدة وهى أنه "نبيل"، لأن هذا يعنى انه شخص كريم ومن أصل طيب وابن ناس كويسين مش لازم يكون ابن امير أو ملك ولكنه شخص تربى على القيم والأخلاق واحترام المرأة حتى لو مش قريبة منه.

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كما كشفت كندة علوش خلال لقائها في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى، أن علاقتها بعمرو يوسف بدأت بصداقة قوية وكان في تلاقى في الأفكار ورؤية مشتركة في كل الأمور المتعلقة بالحياة والأشخاص والفن، فسرعان ما تحولت علاقة الصداقة الى مشاعر أخرى عند مرحلة محددة مثل الغيرة والاشتياق، حتى حدثت مصارحة بيننا وقررنا أن تتحول العلاقة بشكل رسمي في ظل احتياج كلا منا للاخر حتى تم الزواج.

يذكر أن الفنانة كندة علوش تعاقدت على بطولة حكاية جديدة من مسلسل "إلا أنا" وتحمل اسم مؤقت وهو "ضى القمر" من 10 حلقات، وتخرجها مريم أحمدى ويشارك في بطولتها محمد شاهين ومحمد علاء.