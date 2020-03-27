"معزولون في المنازل".. أمل حجازي: "حتى في أيامنا الصعبة هناك نِعَم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

أكدت الفنانة أمل حجازي، أن ظروف العزل بهدف التصدي لمرض كورونا، جعلتها تكتشف الكثير من النعم التي يعيش فيها الإنسان.

وكتبت أمل، عبر حسابها على تويتر: "نحن معزولون في المنازل على سرائرنا مع أهلنا.. نأكل ونشرب متى شئنا، ونشاهد ما يحلو لنا من البرامج!! فكروا قليلاً بمن هو مسجون ظلماً أو من هو فقير وليس بإمكانه أن يعيش مثلنا حتى في أوقات حجرنا أو من هو مريض يتألم !! وقولوا الحمد لله.. فحتى في ايامنا الصعبة هناك نِعَم".

يذكر أن ثمل حجازي، من بين الفنانين الذين حرصوا على تقديم نصائح للجمهور تصديا لوباء كورونا عبر السوشيال ميديا، من خلال دعوتهم التقرب من الله بذكر آيات قرآنية، وأيضا جمل عديدة، منها "الكورونا تربية للبشر" و"خليك في البيت".