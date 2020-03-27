حقيقة مرض حازم سمير ونصائح الفنانين للوقاية من "كورونا".. تصريحات "نجوم الفنxأسبوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهد الأسبوع الماضي خروج عدة تصريحات لنجوم الفن، معظمها يتعلق بما يعيشه العالم، من مخاوف بسبب انتشار فيروس كورونا في عدة دول، ومحاولات الدول الأخرى التصدي له، جاءت عبر قنوات فضائية، وأخرى من خلال حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي. ونستعرض أبرز التصريحات في السطور التالية..

يسرا

نشرت الفنانة يسرا مقطع فيديو، عبر حسابها بـ"انستجرام"، ظهرت خلاله وهي ترتدي القفازات والكمامة الطبية، وقالت: "افرحوا بالنعم اللي أنتوا فيها معلش بنمر بأزمة وإن شاء الله ربنا هينجينا منها".

وعلقت على الفيديو قائلة: "خليك في البيت علشان أهلك وأحبابك وبلدك، لازم نلتزم بتعليمات الدولة علشان الأزمة دي تعدي على خير إن شاء الله".

سهير البابلي

وجهت الفنانة سهير البابلي، حديثها للمصريين للحد من الخروج من المنزل بطريقتها العفوية والكوميدية المعهودة إذ قالت: "لو مبوسناش نتخاصم، بلاش تتخاصموا الفترة دي بسبب مبوستش ومسلمتش، أوعوا، أنا في بيتي ممنوع كل حاجة، ولادي وولاد ولادي كلهم ممنوع بوس، وممنوع أحضان، خاصموا".



حلا شيحة

تحدثت الفنانة حلا شيحة، عن كواليس العمل في مسلسل "دهب عيرة" مع الفنانة يسرا، كذلك فيلمها مع الفنان تامر حسني.

وقالت حلا خلال لقائها في برنامج "أحلى النجوم"، الذي تقدمه الإعلامية بوسي شلبي على شاسة المحور: "فريق العمل ملتزم تماما بالتعليمات وتعقيم اللوكيشن، وإن الإنتاج مجهز كل شئ قبل بدء التصوير، والحمد لله كل دا موجود لأننا مش عدد قليل وفيه اهتمام كبير".

وأضافت حلا: "أنا عارفة إن الموضوع خطير ولكن نقدر نعديه بالوقاية، وإن شاء الله مش هيحصل لنا حاجة، وربنا يحفظ ولادنا دي أهم حاجة".

وتابعت حلا: "نعيش داخل اللوكيشن في حالة ضحك مع فريق العمل قبل التصوير، وبنقول أدعية تحصنه، وبناخد كل احتياطتنا عشان نحافظ على سلامة الناس اللي حوالينا، الموضوع بسيط ولكن إحنا بنهوله".

وأكملت حلا: "سعيدة جدًا إني بشتغل مع يسرا لأنها فنانة جميلة وروحها جميلة، وابتسامتها جميلة بتملا المكان، والمخرج سامح عبدالعزيز متميز وعنده تفاصيل غير أي حد".

وعن شخصيتها في العمل: "اسمي فرح، شخصية جديدة ماعملتهاش قبل كدا، وهي مفاجأة للناس، وبتمنى تعجبهم".

وعن فيلم "مش أنا": "لسه بنصور بس تامر حسني خايف جدًا، وقاعد في البيت من كورونا، وإحساسي إن الفيلم دا هينجح أوي".



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إيهاب توفيق

علَّق الفنان إيهاب توفيق، على أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "أبويا وأمي" التي أهداها إلى روح والدَيه، عقب شهرين من وفاة والده في حريق بمنزله.

وقال توفيق، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المعروض عبر التليفزيون المصري: "والدي كان في حاله وعمره ما سبِّب مشاكل لحد، ولآخر لحظة كانت علاقتنا ببعض خاصة جدًّا، كان صديقًا أكثر من أب، ومات وهو راضٍ عنِّي".

وأضاف الفنان: "الحادث كان صعبًا وقاسيًا وتحمَّلت آلام كثيرة خلال الأيام اللي فاتت، دايمًا بافتكره وبادعيله، أتحامل على نفسي حاليًّا وسأعود إلى الفن خلال الأيام المقبلة، وهيكون فيه نشاط كبير الفترة الجاية، فيه ناس بتتسلَّى بآلام الغير، وفاضية طول الوقت للتدخل في مآسي الناس ومشاعرهم؛ ولكن المِحَن تزيدني قوةً، وبادعي لهم بالهداية".

هند صبري

قالت الفنانة هند صبري، إن مسلسلات رمضان المُقبل مهددة بعدم اللحاق بالسباق الرمضاني نظرًا لتوقف تصوير أغلب الأعمال الفنية تزامنًا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وكشفت "هند"، خلال لقاءها عبر شاشة "فرانس 24": "الأعمال الفنية أغلبها تم إيقافها في مصر، وهذا يهدد تواجدها في الموسم الرمضاني، أظن لن نلحق به".

وأضافت: "بالتأكيد عدم عرض هذه الأعمال في رمضان سيسبب خسائر للمنتجين والقنوات، كذلك للعمال والفنيين، وعددهم كبير ممن يعملون بالأجر اليومي في صناعة الفن في مصر".

واختتمت: "هؤلاء يحتاجون لمساعدة ودعم من كل الفنانين، وهذا هو دور الفنانين الوقوف إلى جانب هؤلاء في هذا التوقيت".



فيفي عبده

واصلت الفنانة فيفي عبده نشر فيديوهاتها، التي تطالب فيها جمهورها بالالتزام بالجلوس في المنزل، منعًا لتفشي فيروس كورونا.

وقالت عبده في الفيديو: "أنا قاعدة في البيت وملتزمة بالإجراءات عشان خايفة على نفسي؛ لأن الموضوع بجد، بدليل المطارات كلها مقفولة وناس بتموت من كورونا في العالم كله".

وأضافت: "اقعدوا ادعوا يا جماعة، محدش ينزل إلا للضرورة القصوى بالنهار، البلاد كلها فاضية كأن مفيهاش بشر، ما حدش هيتحرق قلبه غير الأمهات والآباء".

وتابعت: "لو بتحبوني اقعدوا في البيت، ولا كرة ولا غيره، وأنا وغيري هنتراسل مع بعض من البيوت".

حازم سمير

الفنان حازم سمير روى القصة كاملة منذ عودته من الخارج وظهور عليه أعراض تتشابه مع أعراض الفيروس خاصة بعد عودته من الخارج، فقال في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بـ"انستجرام": "قررت أعزل نفسي بعيد عن مراتي وأولادي، مع التعقيمات وبلبس جاونتي، حماية للولاد ولزوجتي، واتصلت بالدكاترة وقالولي لازم أعمل إشاعة معينة على الصدر عشان يطمنوا إن مفيش حاجة في الصدر".

وأكمل حازم: "وبالفعل عملت الإشاعة والدكتور قالي لازم نلتزم بتعليمات وزارة الصحة، بما إن الأعراض دي في تشابهات مع فيروس كورونا، فمن الأفضل إنك تعزل نفسك لمدة 14 يوم، وقاية لأهلك، وبالفعل فضلت جوا العزل، مع التزامي بالعلاج، والحمد لله دلوقتي ما عنديش حرارة، وحالتي بقت أحسن، وفاضلي كام يوم والمدة تخلص، وأنا ما عملتش تحليل يقول إني سلبي أو إيجابي".

واختتم حازم حديثه: "كل المطلوب مننا إننا نلتزم بالتعليمات، والتوجيهات، عشان نعدي الأزمة، وأنا فخور جدا بحكومتنا بتعاملها مع الأزمة، الحمد لله الأمور تحت السيطرة، والوقت دا مش وقت إشاعات، وخليكوا في البيت، ولو سمحتوا اللي يظهر عليه أي أعراض يعزل نفسه".