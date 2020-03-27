محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :
عبر الفنان سعد الصغير، عن الوضع الحالي تزامنا مع التزام الناس بالبقاء في المنزل تصديا لفيروس كورونا، بمشهد من فيلم "لخمة راس".
ونشر الصغير، المشهد عبر حسابه على "انستجرام"، وعلق: "حالنا كلنا اليومين دول.. ربنا يعدي الايام على خير".
يذكر أن فيلم" لخمة راس" عرض بالسينما عام ٢٠٠٦، وشارك في بطولته: حسن حسني وأحمد رزق وأشرف عبدالباقي وسامح حسين وشمس ولطفي لبيب، ومن إخراج أحمد البدري.
كانت هذه تفاصيل خبر بأغنية من "لخمة راس".. سعد الصغير: "ده حالنا كلنا اليومين دول" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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