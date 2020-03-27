بأغنية من "لخمة راس".. سعد الصغير: "ده حالنا كلنا اليومين دول"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

عبر الفنان سعد الصغير، عن الوضع الحالي تزامنا مع التزام الناس بالبقاء في المنزل تصديا لفيروس كورونا، بمشهد من فيلم "لخمة راس".

ونشر الصغير، المشهد عبر حسابه على "انستجرام"، وعلق: "حالنا كلنا اليومين دول.. ربنا يعدي الايام على خير".

يذكر أن فيلم" لخمة راس" عرض بالسينما عام ٢٠٠٦، وشارك في بطولته: حسن حسني وأحمد رزق وأشرف عبدالباقي وسامح حسين وشمس ولطفي لبيب، ومن إخراج أحمد البدري.