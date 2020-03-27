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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :
وجه الفنان تامر حسني، نصيحة لجمهوره عبر "السوشيال ميديا"، للتصدي لفيروس كورونا.
وكتب تامر، عبر خاصية القصص القصيرة على "انستجرام"، قائلا: "ما تيجو نشرب مياه كلنا دلوقتي لعله خير، ونكون انقذنا ناس كتير مننا في لحظة قبل دخول الفيروس على الرئة، لأن المياه بتاخده في المعدة، بتقضي عليه وبتلغي خطورته".
وكان تامر حسني، قد طرح مؤخرًا دعاءً جديدًا بصوته لرفع البلاء بسبب وباء كورونا. الدعاء بصوت تامر حسني، وكلمات وألحان تامر حسني، ورؤية موسيقية عبدالرحمن شوقي.
كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسني يواصل تقديم نصائحه للجمهور للوقاية من "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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