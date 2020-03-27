رانيا فريد شوقي لـ"الخليج 365": مؤلف "قوت القلوب" أحدث نقلة في حياتي الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _هاني صابر :

تواصل الفنانة رانيا فريد شوقي، تلقي ردود الفعل عن دورها الذي تقدمه بمسلسل "قوت القلوب".

وقالت رانيا، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن المسلسل تجربة درامية جديدة تجمعها بالفنانة ماجدة زكي، بعد مسلسلات "عباس الأبيض" و"العطار والسبع بنات".

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وأضافت، أن "قوت القلوب" يجمعها للمرة الخامسة مع المخرج الكبير مجدي أبو عميرة، بعد تعاونهما معا في مسلسلات "الضوء الشارد والرجل الآخر وجحا المصري ويتربى في عزو".

وأشادت بالسيناريو الذي كتبه المؤلف محمد الحناوي، قائلة "من الناس اللي الشغل معاه، كان نقلة في حياتي الفنية بمسلسل (خاتم سليمان)".

مسلسل "قوت القلوب" بطولة: ماجدة زكي، خالد زكي، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، ليلى عز العرب، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، عمرو صحصاح، ديانا هشام، سمر علام، وهو من إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدي أبو عميرة.