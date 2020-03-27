تعليقًا على فيديو لابنتيه.. أحمد زاهر: "العيال اتجننت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: شارك الفنان أحمد زاهر متابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، بفيديو يجمع ابنتيه ملك وليلى. وتظهر ملك مع شقيقتها ليلى وهما تقلدان إعلان تنظيم الأسرة "أبو شنب" الذي قدمه الفنان أكرم حسني، وكتب زاهر في تعليقه "ادي اخرة القعدة في البيت.. العيال اتجننت". جدير بالذكر أن أحمد زاهر يشارك في السباق الرمضاني من خلال مسلسل "البرنس" بطولة الفنان محمد رمضان، إخراج محمد سامي.

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