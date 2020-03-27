أحلام تتعهد بالالتزام بإجراءات الحكومة الإماراتية تصديًا لـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

تعهدت الفنانة أحلام، بالالتزام بالإجراءت التي اتخذتها الحكومة والجهات المسؤولة بالإمارات، تصديا لفيروس "كورونا".

وكتبت أحلام، عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: "أنا أتعهد أن ألتزم بالإجراءات التي صدرت من الجهات المسؤولة في دولة الإمارات لضمان سلامتنا وسلامة عوائلنا ومجتمعنا، لأن الوقاية هي الطريق نحو الصحة والسلامة. فلنتعهد بالالتزام".

يذكر أن عددا كبيرا من الفنانين يواصلون دعمهم لبلادهم وأبناء دولتهم للتصدي لوباء كورونا المستجد، ومحاولة تقديم النصائح وطرق الوقاية منه تجنبا للإصابة، عبر حساباتهم المختلفة على "السوشيال ميديا" .