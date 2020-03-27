تراند اليوم : تطور مفاجئ في الحالة الصحية لنجمة شهيرة مصابة بـ "كورونا"

أعلن سام كين، زوج النجمة البريطانية ليندا لوساردي، أن الحالة الصحية لزوجته بدأت في التحسن بعد إصابتها بفيروس كورونا

وطمأن "سام"، جمهور زوجته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً إنها "تغلبت على الفيروس".

وأضاف: "أعتقد أنها هزمت الفيروس الآن وجسدها يركز على شفاء نفسه بعد المعركة. إنها مقاتلة وستفوز بذلك"، مقدمًا الشكر لجمهورها الذي قدم دعمًا قويًا ورائعًا لها.

وجاء ذلك بعد أن كان أشار قبل يومين إلى أنها وضعت على جهاز الأكسجين، لأنها تجد صعوبة في التنفس.

وقال: "لا يوجد تغيير حقيقي في حالة ليندا اليوم، أنا خائف، الحالة مثلما كانت منذ الليلة الماضية… أرسلوا أفكاركم، حبكم، صلواتكم لها.. إنها بحاجة إلى المساعدة الآن".

وأضاف أن زوجته ما زالت موضوعة على جهاز الأكسجين وتستعين بالمحاليل، مع الإشارة إلى أنها تأكل وتشرب بانتظام، ولكنها تحتاج إلى مستويات الأكسجين.

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وأنهى رسالته: "إنها تقاتل وستفوز، شكرا لكم على رسائلكم الرائعة والطيبة.. الكثير من الحب، سام".

يذكر أن الممثلة والإعلامية وعارضة الأزياء السابقة نقلت إلى المستشفى يوم الجمعة الماضي، واعترفت مؤخرًا أنها أجهشت في البكاء بينما كانت في عداد الموتى جراء فيروس (COVID-19).

وبعد ساعات من إصابتها، أشادت "ليندا" بخدمة الصحة الوطنية البريطانية، ووصفتها بالمدهشة بسبب الرعاية المقدمة لها.

وأشارت إلى أنها وزوجها "وسام" ما زال أمامهما طريق طويل لقطعه للشفاء من الفيروس، قائلة: "أشكركم على كل كلماتكم الرقيقة.. نقلنا أنا وسام إلى المستشفى اليوم لمواصلة التعافي.. كلانا تم اختباره إيجابيا بالفيروس.. لا يزال أمامنا طريق طويل".

وكان قد أصيب عدد من المشاهير بفيروس كورونا، من بينهم توم هانكس وريتا ويلسون وإدريس إلبا وكولتون أندروود وآندي كوهين والمزيد.

