تراند اليوم : فيديو| إعلامي سعودي يفاجئ جمهوره باعتراف صادم

قال الإعلامي السعودي، "محمد التوم"، إنه توقف عن استضافة نجوم مواقع "السوشيال ميديا"، وتقديم برامج تخدم المجتمع، معترفًا بأن 90 في المائة من حلقات برنامجه "مع التوم" التي قدمها على مدار 4 سنوات كانت "مفبركة".

وفي رده على سؤال لشخص حول ما إذا كانت حلقة هدى الخريف من ضمن الحلقات المخطط لها مسبقًا ، رد "التوم" بالإيجاب، وأشار إلى أن الرجل الذي ظهر في الحلقة على أنه زوجها لا يمت لها بصلة، وأن زوجها متوفى.

وأشار إلى أنه قرر عرض مقطع عن الترتيبات التي كان يتم القيام بها من أجل ذلك، بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.

Advertisements

واعترف أن الحلقات "كلها اتفاق" ومن بينها حلقة غادر أحد الضيوف الاستديو غاضبًا، وأشار إلى أن ذلك جاء باتفاق معه حتى إنه تم تصوير مشهد المغادرة مرات عدة حتى يبدو وكأنه "زعلان" بشكل طبيعي.

وبرنامج "مع التوم" هو برنامج حواري مثير للجدل يدعي مقدمه أنه يواجه ضيوفه بالحقائق والدلائل محاولاً الكشف عن الوجه الآخر للحقيقة من خلاله.