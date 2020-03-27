شريهان عن أزمة كورونا: يا مغيث أغثنا

حرصت الفنانة شريهان على مشاركة جمهورها العديد من الأدعية الدينة لانتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".



كتبت شريهان في تدوينة عبر حسابها

قائلة: "هو الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شئ في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض والسماء وهو السميع العليم".

واستكملت شريهان حديثها قائلة: "بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض والسماء وهو السميع العليم.. الله خير حافظًا وهو أرحم الراحمين.. يا مغيث أغثنا".