حرصت الفنانة شريهان على مشاركة جمهورها العديد من الأدعية الدينة لانتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".
كتبت شريهان في تدوينة عبر حسابها
واستكملت شريهان حديثها قائلة: "بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض والسماء وهو السميع العليم.. الله خير حافظًا وهو أرحم الراحمين.. يا مغيث أغثنا".
كانت هذه تفاصيل خبر شريهان عن أزمة كورونا: يا مغيث أغثنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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