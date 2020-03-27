"أهلًا يا بكوات" احتفالًا باليوم العالمى للمسرح وصابر الرباعى على قناة وزارة الثقافة

ضمن عروض المباردة الإلكترونية "خليك فى البيت.. الثقافة بين ايديك"، يبث فى التاسعة مساء اليوم، الجمعة، على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب حفلاً للنجم التونسى صابر الرباعي.
يتضمن الحفل مجموعة من أعماله الشهيرة منها ببساطة، يا عسل، أنا بحن، شارع الغرام، دلولة،
واحتفالًا باليوم العالمى للمسرح يقدم العرض المسرحي "أهلًا يا بكوات" تأليف لينين الرملي، إخراج عصام السيد، بطولة حسين فهمي، عزت العلايلي.
يتناول العرض علاقة المجتمعين المصري والعربي بالمستقبل من خلال شخصيتى برهان ومحمود زملاء الدراسة اللذان فرقت بينهما السنوات فعمل محمود مدرسًا للتاريخ وحمل هموم المجتمع والناس في بلاده في حين حصل برهان على درجات دراسية عليا وأصبح من كبار العلماء.
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