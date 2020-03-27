ياسمين صبري عن توفيق عبدالحميد: الفن للأسف يفتك بالمحترمين

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها صورة للفنان القدير توفيق عبدالحميد، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".
كتبت ياسمين عبر صفحتها قائلة: "الفن للأسف يفتكبالمحترمين.. الفنان توفيق عبدالحميد حول عربيته إلى تاكسي، عشان يقدر يصرف على بيته، وحصل على مبلغ محترم من برنامج صاحبة السعادة وتبرع به لمستشفى أبو الريش.. دُمتم طيبا أنت وتاريخك يا صاحب الخلق".
جدير بالذكر أن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة أعلن ارتباطه الرسمي بالفنانة ياسمين صبري، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن عقد القران قريبًا.
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