«علمتنى كورونا».. تجارب هيفاء ونانسى وسيرين عبدالنور فى العزل الاجتماعى

يشارك فنّانون ورياضيون وأطباء لبنانيون، بحملة، لحث المواطنين على البقاء فى المنزل، للحد من انتشار فيروس كورنا المستجد «كوفيد 19»، بينما شارك العديد من مشاهير الفن والإعلام اللبنانيين، تجاربهم في هذه الأزمة من خلال وسم «علمتنى كورونا».

تحتَ وسم «معاً نواجه كورونا»، شارك الفنّان عاصى الحلانى فيديو من منزله، قائلاً: «حتى ما يجى يوم يبطل ينفع فيه الندم.. خليك بالبيت.. كرامة صحتك.. كرامة عيلتك.. كرامة أهلك.. كرمال كل اللى بيحبوك».

وحث عاصى اللبنانيين على الالتزام بإرشادات منظمة الصحة العالمية، مختتماً رسالته بالقول: «خلينا كلنا قلب

واحد وإيد وحدة، حتى نتخطى هالمرحلة الصعبة».

وكانت نانسى عجرم، أول الفنّانين اللبنانيين المشاركين فى حملة «معاً»، من خلال فيديو توجهت فيه لأبناء وطنها، قائلةً: «تذكروا إنو مرحلة رح تمرق بإذن الله، يمكن خسرنا كم يوم من الحياة حتى نعرف قيمتها، ونرجع نعيش تفاصيلها الحلوة مع بعض.. ما حدا غيرنا فيه يحمينا.. الحياة الحلوة نحن منعملها.. وبكرا أكيد أحلى».

كما شارك الشاعر الغنائى اللبنانى نزار

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فرنسيس فى الحملة، بأبياتٍ توجه فيها إلى اللبنانيين قائلاً: «هيك ربينا أهل وإخوة.. ساعد غيرك كون القدوة، ببيتك ضل.. بتحمى الكل.. نحن بأزمة وبدها نخوة.

وبالتوازى مع حملة «معاً» والحملات الأخرى التى تدعو الناس للالتزام بالحجر الوقائى المنزلى، شارك العديد من مشاهير الفن والإعلام اللبنانيين تجاربهم التى استخلصوها من هذه المحنة، تحت وسم «علمتنى كورونا»، عبر حساباتهم الرسمية على «تويتر».

وقد غردت الفنّانة اللبنانية هيفاء وهبى: «علمتنى كورونا أن الحجر الصحى نعمة فى ناس محرومين منها».

ونشرت سيرين عبد النور تغريدةً عبر حسابها الرسمى على موقع «تويتر»، تحت الوسم ذاته، قائلة: «علمتنى كورونا قيمة كلمة الله يخليك بصحتك، وإنو فعلاً الصحة هى أهم نعمة».