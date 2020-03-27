محمد إسماعيل: حلمي الوصول الي العالمية بعد نجاح "الحريف" في الوطن العربي



أكد الاعلامي الرياضي، محمد إسماعيل، أنه سيستأنف برنامجه الجديد " الحريف " علي شبكات التواصل الاجتماعي وقنوات اليوتيوب بدلا من التواجد في استدويوهات التصوير بالساعات لمنع التجمعات، ويكفي أن قنواته علي وسائل التواصل الاجتماعي

واليوتيوب لها جمهورها في مصر والوطن العربي التي ستتابع البرنامج وهم في المنزل.



وأضاف محمد إسماعيل :"أن البرنامج يختلف في مادته الإعلامية عن الموضوعات التي نوقشت من