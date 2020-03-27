محمد إسماعيل: حلمي الوصول الي العالمية بعد نجاح "الحريف" في الوطن العربي

واليوتيوب لها جمهورها في مصر والوطن العربي التي ستتابع البرنامج وهم في المنزل.
أكد الاعلامي الرياضي، محمد إسماعيل، أنه سيستأنف برنامجه الجديد " الحريف " علي شبكات التواصل الاجتماعي وقنوات اليوتيوب بدلا من التواجد في استدويوهات التصوير بالساعات لمنع التجمعات، ويكفي أن قنواته علي وسائل التواصل الاجتماعي
قبل في البرنامج حيث أن الموضوعات الجديدة تختص بزكريات الماضي عن اللاعبين الكبار قديما وحديثا حتي تعود الحياة الرياضية مرة أخري الي طبيعتها كما أتمني أن أصل بهذا البرنامج الي العالمية بعد نسب المشاهدة التي تخطت بالملايين في أرجاء الوطن العربي في أقرب وقت .
وأضاف محمد إسماعيل :"أن البرنامج يختلف في مادته الإعلامية عن الموضوعات التي نوقشت من
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