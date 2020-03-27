إلقاء القبض على ممثل سعودي بعد مخالفته للحجر المنزلي-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه الممثل السعودي ​خالد عبدالرحمن​ وهو يلتقط صوراً مع عدد من جنود الحرس الوطني السعودي، فيما أشار عدد منهم إلى أنه تمّ إلقاء القبض عليه من قبل الحراس بسبب مخالفته للحجر المنزلي ومنع التجول الذي تفرضه السلطات السعودية للحد من إنتشار ​فيروس كورونا​.

وتعرض عبدالرحمن بسبب هذا الفيديو للكثير من الإنتقادات التي إتهمته بـ"النفاق والتناقض" بسبب انتشار الفيديو حيث كان منذ أيام نشر مقطع فيديو يطلب فيه من المواطنين التزام التعليمات والبقاء في المنزل.

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