جاستن تمبرليك وجيسيكا بيل يختاران هذا المكان النائي للحجر المنزلي

ميرنا وليد - بيروت - إختار كل من الممثل العالمي ​جاستن تمبرليك​ وزوجته الممثلة العالمية ​جيسيكا بيل​ أحد المناطق الثلجية النائية مع ابنهما سايلس، البالغ من العمر 4 سنوات، من اجل القيام بعزل منزلي خوفًا من الاصابة ب​فيروس كورونا​.

ونشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة صورة له من وسط الثلوج وعلّق قائلاً:"هنا عزلا اجتماعيًا مع العائلة والكثيرين ..آمل أن تظلوا في أمان وصحة نحن بحاجة إلى التماسك معًا والبحث عن بعضنا البعض خلال هذه الفترة الجنونية".

وكان جاستن تمبرليك ضمن أوائل النجوم العالميين الذين اعلنوا عن تبرعهم من اجل مساعدة الاشخاص المتضررين من خسائر فيروس كورونا.

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