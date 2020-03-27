نادين نسيب نجيم ترد على منتقدي فيديوهاتها الفكاهية

ميرنا وليد - بيروت - ردت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم على انتقادات تعرضت لها بعد نشر فيديوهات من تطبيق تيك توك وعلقت مستشهدة ببعض النجوم العالميين الذين : "يشوفوا ويل سميث و جسيكا البا وبيلا حديد و كتار من ممثلين هوليوود عندن تيك توك و كل يوم بينزلوا فيديوهات ما حدا قارن فلان بفلان و لا حدا حكي عنن كلمة بس نادين شو ما عملت وخاصة لما تنجح بشي منفتش بالزوايا على أيًا شي و منبلش بلا بلا بلا عادي اتعودت".
وكانت نادين قد نشرت عدد من الفيديوهات الفكاهية التي جمعتها بصديقتها في الحجر المنزلي.
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