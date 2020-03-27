ميرنا وليد - بيروت - ضجة كبيرة أثيرت خلال الساعات الماضية بعد العثور على جثة شابة مقتولة في فناء فيلا الممثلة المصرية ​نجلاء فتحي​، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في ظلّ عدم إتضاح هويتها وأسباب مقتلها.

واليوم كُشفت تفاصيل القضية من خلال تقرير لمباحث الفيوم أشارت فيه إلى أن القاتل هو عم الضحية وأنه قام باستدراجها إلى منزله قبل أن يقيدها بالحبال ثم يشنقها. وأضاف أنه أقدم على فعلته بسبب الشك بسلوكها بحسب ما صرح به بعد إلقاء القبض عليه والتحقيق معه.

وأفاد بأنه أراد إخفاء الجثة فألقى بها في مصرف مائي قبل أن يقودها التيار إلى جوار فيلا الفنانة القديرة. وعلى إثر هذا أصدرت النيابة قراراً بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جثة شابة مقتولة في فناء فيلا نجلاء فتحي..إليكم التفاصيل!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.