عبد الله بوشهري يخرج من الحجر الصحي ويوجه رسالة-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - بعد مضي قرابة الشهر على عزله بعد عودته من خارج الكويت خوفاً من إصابته ب​فيروس كورونا​، أعلن الممثل الكويتي ​عبد الله بوشهري​ عن خروجه من الحجر الصحي.

ونشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة له ظهر فيها برفقة شقيقه محمد وهما في السيارة، وعلّق بالقول:"الحمدالله قبل قليل خرجت من الحجر الصحي شكرا صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على كل اللي تسويه حق عيالك شكرآ وزارة الداخلية شكرا وزارة الصحة شكرا الهلال الاحمر الكويتي على كل الجهود المبذولة وعلى كل اللي قاعدين تقدمونه علشان الكويت شكرا حق كل اللي سال عني".

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