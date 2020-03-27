خاص الفن-أحمد فهمي مجبر على البقاء في بيروت..وهذا ما يقوم به

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن أنهى الفنان المصري ​أحمد فهمي​ تصوير مشاهده في مسلسل "​أسود فاتح​" والذي يشارك في بطولته أمام الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، لم يتمكن فهمي من العودة إلى مصر حيث صور مشاهده في بيروت وبعدها تم وقف الطيران بين البلدين كنوع من الحماية من انتشار ​فيروس كورونا​.

أحمد الذي يتواجد بشكل إجباري في بيروت علمنا بأنه يقضي وقته هناك ما بين العزف على البيانو وبين الغناء في الفندق الذي يتواجد فيه حاليا من اجل الترفيه عن نفسه في ظل الأجواء التي يمر بها العالم حاليا.

ومن ناحية اخرى كان من المفترض أن يعود أحمد فهمي من بيروت إلى مصر من أجل تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي تقوم ببطولته الممثلة المصرية دينا الشربيني، قبل أن يتأزم الوضع كثيراً بانتشار كورونا.



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