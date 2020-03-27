رافاييل جبور يقول ما في قلبه لحثّ الناس على البقاء في المنزل-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - يتلقى الفنان اللبناني ​رافاييل جبور​ الكثير من التعليقات الإيجابية من قبل المتابعين عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد نشره مؤخراً مقطع فيديو ظهر فيه من منزله وهو يغني مقطع أغنية من تأليفه وألحانه، يعكس فيها واقع الأزمة التي نمرّ بها حالياً بسبب تفشي فايروس كورونا، ومن أجل حثّ الناس على البقاء في منازلهم وعدم اليأس.

ويقول في المقطع:"اللي صاير بالدني، يا ناس أبداً مش لعبي، كل مين على دينو هلق يصلي، تا الله ينجينا وبهالدني يحمينا، كل مين على دينو يركع ويصلي".

وعلّق على الفيديو بالقول:"ما كان قصدي اكتب و لحِن هل كلمتين ، كل همي قول ل بقلبي. و يمكن القافية مكسورة، بتطزبط، بس في أمور اذا انكسرت صعبي تزبط، لصاير بالدني يا ناس ابداً مش لعبي، كل مين على دينوا يركع يصلي ... ما تنكسروا، بكرا أحلى، خليك بالبيت".

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