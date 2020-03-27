ميرنا وليد - بيروت - كثير منا يحبون بعض النجوم العالميين ويتخذونهم على أنهم مثلهم الأعلى بالعديد من الأمور، لكن غالباً ما تكون المفاجأة عندما يعلم هذا الجمهور تفاصيل عن هؤلاء النجوم لم يكن يتوقعها، كطول أجسادهم مثلاً. لهذا السبب نستعرض في التقرير الآتي قامة طول نجوم ​هوليوود​ بحسب تصنيف أجرته مجلة "بيزنس إنسايدير"، وجاءت النتيجة على الشكل التالي: جوردين سباركس: 183 سم. ​جيم كاري​: 189 سم. أوما ثورمان: 186 سم. المخرج ​كونتن تارانتينو​: 183 سم. ​ستيفن سيغال​: 195 سم. بيتر مايهيو: 213 سم. ليام نيسون: 183 سم. بروك شيلدز: 183 سم. تيم ربنز: 198 سم. كريستوفر لي: 198 سم. ماثيو روجر: 191 سم. فامك جانسن: 195 سم. Advertisements دونالد سث لاند: 195 سم. كلينت إيستوود: 195 سم. ميشيل كريشتون: 201 سم. تيم ربنز: 198 سم. هوارد ستيرن: 198 سم. فنيس فون: 198 سم. بوب ساجيت: 195 سم. جينا ديفيس: 183 سم. جين لنتش: 183 سم. جوينث بالترو: 179 سنتيمتراً. ​ليام هيمسورث​: 192 سم. ​هولك هوغان​: 2 متر. ​تايلر بيري​: 198 سم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إليكم لائحة النجوم الأطول قامة في هوليوود‎ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.