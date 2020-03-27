بينهم رياض محرز.. نجوم يخرقون الحجر ويذهبون للملاهي الليلية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 مارس 2020 01:13 مساءً - كشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن عددا من لاعبي الدوري الإنكليزي الممتاز، خرقوا الحجر الصحي، وذهبوا للملاهي الليلية.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب الإنكليزي ديلي آلي، نجم فريق توتنهام، شوهد أكثر من مرة في أحد الملاهي الليلة بلندن، مع أصدقائه.

وأشارت إلى أن ديلي آلي الذي يتقاضى راتبا أسبوعياً قدره 118 ألف دولار، من بين مئات اللاعبين الذين طالبت منهم أنديتهم الحفاظ على لياقتهم البدنية خلال فترة توقف المباريات والعزل الصحي.

وأضافت الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي، شوهد أيضا وزميله في الفريق الإنكليزي كايل ووكر، ولاعب ليستر سيتي الإنكليزي جيمس ماديسون، في أحد الملاهي الليلية وهم يرقصون ويغنون.

ونقلت الصحيفة عن أحد المحللين الرياضيين قوله: “من الجنون أول شيء يفعله هؤلاء اللاعبون عندما يتم توقف المباريات هو الذهاب إلى الملاهي الليلية”.

كانت فرق البريمرليغ قد أعطت لاعبيها برامج رياضية بدنية لممارستها في المنزل أثناء فترة العزل الصحي، للحفاظ على لياقتهم.

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من جانبه، كشف مدافع مانشستر سيتي إيميريك لابورتي أن البرتغالي بيب غوارديولا المدير الفني للنادي، طلب من لاعبيه الحفاظ على لياقتهم، والالتزام بالعزل المنزلي وعدم الخروج.

وأضاف: “نحن نفعل ما يقوله النادي لأنه إذا عادت المباريات مرة أخرى، فيجب أن نكون في أفضل حالة”.

وكانت رابطة الدوري الإنكليزي أعلنت توقف المباريات في 13 مارس الجاري حتى 4 أبريل القادم، قبل أن يتم تمديد التأجيل إلى 30 أبريل بعد تفشي فيروس كورونا، وإصابة عدد من اللاعبين والمدربين بالفيروس.

كما تحدثت تقارير إعلامية أن السيناريو المحتمل لاستكمال البريمرليغ، أن الدوري سيعود في 1 يونيو القادم، على أن تٌقام الجولات الـ9 المتبقية في 6 أسابيع فقط، وتٌقام المباريات خلف الأبواب المغلقة بدون جماهير، وبوجود طواقم طبية طارئة في ملاعب المباريات.