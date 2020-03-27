تراند اليوم : في زمن الكورونا .. رحمة حسن قاعدة علي البحر تتدلع – صورة

شاركت الفنانه رحمة حسن جمهورها بمجموعة من الصور لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت رحمة حسن بالصورة من أمام احد الشواطيء الساحلي وعلقت قائلة: ” المكان المريح”.

وتألقت رحمة حسن بمكياجها الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.

يذكر أن آخر أعمالها مسلسل “سابع جار وهو من بطولة “دلال عبد العزيز، شيرين، سارة عبد الرحمن، هاني عادل، نيقولا معوض، هيدي كرم”، وقصة ‏وسيناريو وحوار هبة يسري، وشارك في كتابة الحلقات أيتن أمين، منة إكرام، سما أحمد، منة فوزي، وإخراج أيتن أمين، نادين خان، ‏هبة يسر.