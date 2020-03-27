تراند اليوم : في زمن الكورونا .. مروة الأزلي نسيت البنطلون و مشيت في الشارع – صورة

شاركت النجمة الشابة مروة الأزلي، جمهورها أحدث جلسة تصوير خضعت لها من عيد ميلادها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ظهرت مروة بإطلالة جريئة باللون الأسود وعلقت قائلة “دا اكتر صوره جاتلي فالتصويت من الصبح لاكتر صوره حابين اشيرها تاني :: صور #عيد_ميلادي ٢٠١٩ ????????????????????#ضحك_ولعب_وجد_وحظر #مروه_الازلي”.

انضمت الفنانة مروة الازلى، لأسرة مسلسل “البرنس” لـ النجم محمد رمضان ، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة “سينرجى”، تأليف وإخراج محمد سامى، حيث تعاقدت مروه بشكل رسمى للانضمام لأبطال العمل.

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يشار إلى أن مروة قامت بالتمثيل مع محمد رمضان فى دور الراقصة “كواكب” في مسلسل “زلزال”، كما قدمت معه منذ سنوات فيلمه “الألماني”.

مسلسل “البرنس” بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، غادة عادل، روجينا، عبد الرحمن أبو زهرة، بدرية طلبة، وعدد كبير من الفنانين، تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج سينرجى .