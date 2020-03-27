مايلي سايرس: ”الحجر المنزلي يوثّر سلباً على صحتي الذهنية“

متابعة بتجــــــــــرد: أشار تقرير لموقع Daily Mail البريطاني إلى أن النجمة الشابة مايلي سايرس تعاني من نوبات هلع فعلية أثناء اتباعها قاعدة الحجر المنزلي في منزلها الفخم في لوس أنجليس، وأشار المصدر الى أنّها التقت الأسبوع المنصرم إحدى صديقاتها بطريقة افتراضية وأن هذا البعد الاجتماعي يؤثر سلباً على صحتها الذهنية.

ونقل عنها قولها: “أتمدد على العشب وأنظر إلى النجوم وأحلم بالعيش في مكان يسمح لي فيه بالخروج والتنزه”.

وتابعت: “لكنني أرى أن كل العالم لا يمتلك مساحة… ولهذا بدأت أشعر بالخوف، بالقلق وبالهلع. وبت أشعر ببرودة شديدة في قدمي ويدي. أدرك تماماً أنني أعاني من نوبة قلق كبير”.