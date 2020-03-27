كارول سماحة تخترق الحجر المنزلي والإشادات تحاصرها!

متابعة بتجـــــــــرد: تتلقى النجمة اللبنانية كارول سماحة أصداءً إيجابية منذ طرح عملها المصوّر الجديد لأغنية “مش هعيش” والذي أطلقته رغم الظروف الصعبة التي يمرّ بها العالم مع انتشار فيروس كورونا بناءً على رغبة الجمهور.

وانهالت على كارول طيلة الأيام الماضية الرسائل والتعليقات حيث حاصرها محبّوها بالإشادات واخترق اسم الأغنية “مش هعيش” قائمة العبارات الأكثر تداولاً في “تويتر” والتي كانت بمعظمها حول الحجر المنزلي المفروض في مختلف دول العالم، فاتفق الأغلبية على أن العمل أظهر قدرات سماحة التمثيلية العالية، وطالبوها بتقديم دائماً أعمال تبرز شخصيتها الفنية الشاملة.

وحقق كليب “مش هعيش” ما يقارب نصف مليون مشاهدة بعد أقل من أسبوع على إتاحة عرضه عبر قناة كارول سماحة الرسمية في موقع “يوتيوب”.

أغنية “مش هعيش” هي أولى أغنيات كارول سماحة للعام 2020، من كلمات أمير طعيمة، ألحان اسلام زكي وتوزيع ألكسندر ميساكيان وإنتاج شركة “أنغامي” التي بدأت نشاطها الإنتاجي منذ فترة قصيرة، لإصدار أعمال غنائية تبث حصرياً عبر تطبيق “أنغامي” وتُعرف بـ Anghami Originals.