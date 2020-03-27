مالوما يغزو “إنستجرام” بصوره خلال الحجر المنزلي

متابعة بتجـــــــــرد: أطلّ النجم الكولومبي العالمي مالوما على الجمهور ومحبّيه بصور جديدة التقطتها خلال الحجر المنزلي. وظهر مالوما في الصور بإطلالة شبابية مميّزة في لقطات عفوية نالت إعجاب متابعيه وحصدت ما يقارب مليوني علامة إعجاب (Likes) عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستجرام”. وكان مالوما قد طرح أغنية جديدة بعنوان Qué Chimba عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وقناته الرسمية في موقع “يوتيوب”. تجدر الإشارة إلى أن مالوما يعتبر من أشهر الفنانين العالميين على الإطلاق حيث يتمتّع بجماهيرية جارفة في مختلف أنحاء الأرض وهو ما يظهر بوضوح في حفلاته التي تستقطب أعداداً كبيرة من الجمهور.

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