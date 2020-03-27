ماغي بوغصن: كامل الثقة بالطاقم الطبي اللبناني

أعطت النجمة ماغي بوغصن ثقتها الكاملة بالطاقم الطبي اللبناني الذي اعتبرته من لأنجح عالمياً. كما أثنت على الطاقم التمريضي، بالاضافة الى اتخاذ الحكومة اللبنانية قراراً بتجهيز المستشفيات في كافة المناطق لاستقبال مرضى الكورونا وتجهيز مراكز للحجر الصحي المطلوب.

وفي ظل تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا، غرّدت ماغي بوغصن عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر قائلة: “كامل الثقة بالطاقم الطبي اللبناني وهو من الأنجح عالمياً. والطاقم التمريضي. مع تجهيزات المستشفيات في المناطق كافة. وتخصيص مراكز للحجر المطلوب. والأهم التزام الشعب بالبقاء في المنازل. يعني أننا في ايادِ أمينة. يا رب“.

نذكر أن ماغي بوغصن وزوجها المنتج جمال سنان تكفلا بمساعدة 250 عائلة للاستمرار في الالتزام بالحجر المنزلي مع اعلان الحكومة اللبنانية حالة الطوارئ الصحية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي ظل الوضع المعيشي الصعب، أحبت ماغي بوغصن ان تقف الى جانب الانسان لأن العمل الإنساني رسالة، وهذا ليس بجديد عليها حيث لا تفوت فرصة إلا وتساهم بمساعدة المحتاجين.