غدير السبتي تكشف عن تعرضها لحالات نصب.. تعرفي على التفاصيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأت الفنانة الكويتية غدير السبتي، جمهورها، بالإعلان عن تعرضها لمحاولات نصب من أحد الأشخاص، مؤكدة أنه حاول إقناعها بأن السحر والدجل سينهيان مسيرتها الفنية، وذلك بعد أن تعرضت ابنتها وأبناء شقيقتها للإصابة بفيروس كورونا.

وعرضت غدير في فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "سناب شات" وتناولته بعض الحسابات المتمة بأخبار الفنانين والمشاهير، نص رسالة هاتفية للشخص الذي يحاول النصب عليها وإقناعها بأن هناك سحرًا لها.

وجاء نص الرسالة التي عرضتها "غدير" كالتالي :"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السيدة غدير السبت كيف حالك الله يحفظك ويسلمك، معك الشيخ أبو الحسن لقد جمعني الله بك طريق الاستخارة وأراني كثير عنك وابنتك وابشري بالخير لن تحصلي إلا الخير أن شاء الله وهناك من يشعر بالغيره والحقد نحوكم ويتوقع فشلك وعرقلتك دائماً يأبي الله ذلك بصفاء قلبك وسلامة قلبك يقول الله تعالي "يوم لاينفع مال ولا بنون الا من أتي الله بقلب سليم".

وتابع صاحب الرساله قائلاً :"عملو فيك سحرا وهذا السحر اذا نجح ستتوقف اسمك فى عالم التمثيل وقد يتغلغل إلى عيالك لا قدر الله وانا مستعد لأخدمك فى فك والتصدى كل المخاطر تهدد مستقبلك وساساعدك فى كل ماتريد لأن الله تعالي قد خصني بأمور يمكنني مساعدتك وستجدني ان شاء الله من الصادقين"

وظهر على "غدير" في الفيديو، علامات الحزن الشديد لما تمر به خلال الساعات الماضية، واحتجاز ابنتها بالحجر الصحي، وهو ما جعل الكثير من المتابعين يتعاطفون معها.

ووجه أحد المتابعين رسالة لـ "غدير"، حيث قال :"والله للأسف انتي فتحتي عيون الناس والدجالين على بيتكم وعرضتي تفاصيل ما كان المفروض تخبرين عنها اتعظوا بس.. الله يبعد عنكم الشر"، فيما قال آخر "، وتابع ثالث "حتى أنا رسلو لي انه حد عملك سحر وكذا قريب من الرساله وحطيتها رساله سخيفه".

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وكانت غدير أعلنت منذ أيام عبر خاصية القصص المصورة عبر حسابها على Instagram، إصابة ابنتها بفيروس كورونا، وأوضحت أن الأزمة بدأت بعد عودة ابنتها من لندن، حيث شعرت وقتها بصداع شديد في مقدمة الرأس، فضلا عن فقدان حاسة الشم والرغبة في الأكل مع الشعور بالإرهاق، وهو ما جعلها تذهب للطبيب لإجراء فحوصات طبية، فتم تشخيصها بمرض الجيوب الأنفية.

وخرجت السبتي، بصدمة جديدة على جمهورها لتعلن عن إصابة بنات أختها الثلاث بالفيروس، بعد أن تم إجراء تحاليل على الأسرة بالكامل قائلة: "بنات أختي شعرن بأعراض خفيفة وليست من بينها ارتفاع درجة الحرارة أيضا.. كما أصيبت الخادمة أيضا بالفيروس وسيتم اصطحابها للحجر الصحي".

غدير بدأت مشوارها الفني كممثلة عام 2014 بعد ترشيحها للقيام بدور المعاقة في مسلسل ثريا مع الفنانة سعاد عبد الله، وعلى الرغم من دخولها للفن متأخرا بسبب دراستها في إسبانيا، إلا إنها حققت النجاح بعد ذلك، وهي أستاذة لمادة التمثيل في "المعهد العالي للفنون المسرحية".

وتزوجت للمرة الأولى من والد أبنائها أسماء وعبد الوهاب لكنها انفصلت عنه، في مارس 2018، وفي رصيدها الفني 4 أعمال مسرحية وما يزيد عن 16 مسلسلا تلفزيونيا.

وكانت قد أعلنت عن انفصالها عن زوجها المخرج البحريني أحمد الفردان، وذلك بعد فترة قصيرة على زواجهما، بعدم أن أقاما حفلا أسطوريا أقيم في الكويت، بحضور عدد كبير من نجوم الفن في الخليج العربي من بينهم الفنانة إلهام الفضالة، بثينة الرئيسي، وفرح الصراف، وآخرون.