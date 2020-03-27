راغب علامة: الحجر طلع كل الشر اللي جواتي.. واكتشفت وجه جديد لزوجتي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يقضي الفنان اللبناني راغب علامة، أوقاته في الحجر المنزلي الصحي مع أسرته تنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي أقرتها بلاده لمواجهة انتشار فيروس كورونا كغيرها من البلاد، وتحدث عن كيفية قضائه الحجر المنزلي فقال إنه يعيش في منطقة سكنية مغلقة ولذلك يستطيع ممارسة الرياضة موضحًا أن ابنه يقسو على في ممارستها.

وأضاف راغب علامة في لقاء أجري معه عبر تقنية "سكايب" ضمن حلقة من برنامج "منا وجر" الذي يقدمه الإعلامي بيار رباط على شاشة قناة MTV اللبنانية، أنه يفعل المقالب في أسرته مبينًا: "ما حدا عم يسلم مني وضربي وكله بينضرب عم طلع كل الشر اللي جوايا".

وقال راغب علامة، إنه اكتشف خلال الحجر المنزلي أنه طباخًا حيث يدخل المطبخ ويصنع العديد من الأكلات موضحًا: "بهتم بصحتي وأكلي وهلا عم فوت على المطبخ وهصير طباخ مثلك"، وأشار إلى الطريقة التي يتبعها مع أفراد أسرته حيث اكتشف وجهًا جديدًا لزوجته جيهان، فقال: "أنا اكتشفت إن جيهان لابقلها جوّ كورونا كتير وأصبحت أراها تدخل المطبخ وتقوم بالتجارب لإعداد بعض الأطباق".

وتابع قائلًا: "صارت عم تفوت على المطبخ وأنا بحب الست اللي بتفوت على المطبخ وبحبها تشتغل الأكل بإيديها وبتجرب فيا تجارب"، وأضاف ضاحًا: "لو صار الواحد بتسمم ما في مستشفى لكن نشكر الله أنني ما زلت على قيد الحياة ولكنها نجحت في كل ما قامت بتحضيره".

وعن ما تتبع الحكومة اللبنانية من إجراءات في إدارة أزمة كورونا قال: "تحاول الحكومة بذل مجهود كبير وتحاول إصلاح ما خلفته الحكومات الصعبة، وأرى أن الجميع يعمل بجدية من أجل تمرير هذه المرحلة الصعبة"، معربًا عن غضبه إزاء التعامل مع أحد السائقين إلا أنه أشاد باختفاء صفقات الفساد.

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وأعلن راغب علامة عن استعداده لإطلاق أغنية جديدة استوحاها من الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان بسبب كورونا فقال إن الأغنية ستشكل حالة من التقدير والشكر للطاقم الطبي والقوى الأمنية في لبنان على الجهود الكبيرة المبذولة في مجالي الصحة والأمن في هذه المرحلة الصعبة".

وأكد راغب علامة أن الأغنية ستنطلق خلال الساعات المقبلة بالتعاون مع الشاعر نزار فرنسيس والملحن والموزع الموسيقي جان ماري رياشي، وتقول في مطلعها: "في خوف مقرر يقتلنا وعم تصعب الأحوال، هالمرّة إنتو أملنا لو كنتو قلال".

من جانبها علقت جيهان زوجة راغب علامة على ما اكتشفه فيها زوجها بالحديث عن ما اكتشفته فيه قائلًة: "اكتشفت إن صوته حلو".

وعاد راغب علامة للحديث عن أجواء الأزمة فقال إنه يتوقع أن تترك هذه الأزمة بعد انتهائها أثرًا في نفوس المحبين وهو عدم السلام والبوس مجددًا لافتًا إلى أنه كان يشعر بالعديد من المتاعب في صدره قبل وبعد الحفلات بسبب كثرة السلامة والبوس.