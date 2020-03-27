فيروس كورونا: "كورتني كوكس تعود إلى "فريندز" في عزلتها الذاتية

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





Getty Images دخلت كوكس بتحدّ حول دورها في المسلسل ضد متابع كبير وخسرت بنتيجة 5-0

وجدت الممثلة كورتني كوكس طريقتها الخاصة للتغلب على العزلة الذاتية التي فرضها تفشي فيروس كورونا: مشاهدة مسلسل "فريندز".

وقالت كوكس لمقدم البرامج الشهير جيمي كيميل إنها لا تتذكر سوى القليل من المسلسل الكوميدي التي لعبت فيه دور "مونيكا" لمدة عقد من الزمن.

وأضافت: "الناس يحبون المسلسل كثيراً، قرّرت أن أشاهد فريندز... إنه جيد فعلاً!".

واستطردت قائلة: "لا أتذكر حتى أنني كنت في المسلسل، لدي ذاكرة سيئة للغاية"، "أتذكر بوضوح أنني كنت أحب جميع من عملت معهم في المسلسل وأننا كنا نقضي وقتاً ممتعاً، وأتذكر في أوقات معينة من حياتي أنني كنت في المسلسل، لكنني لا أتذكر محتوى الحلقات".

وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً واستمرّ على مدى 236 حلقة. كما شهد إقبالا بين جيل جديد بعد بثه على نيتفليكس.

وجاءت تصريحات كوكس هذه في حلقة عبر يوتيوب مع كيميل، الذي توقف برنامجه التلفزيوني بسبب تفشي فيروس كورونا.

Advertisements

وقالت كوكس إنها تشعر بالضغط عندما يطلب منها الناس الإجابة على أسئلة تتعلق بالمسلسل بسبب ذاكرتها الضبابية.

وقام كيميل بتحدي معلومات كوكس عن المسلسل. وعلى الرغم من أنّ جميع الأسئلة كانت تتعلق بمونيكا، وهو الدور التي كانت تلعبه كوكس في المسلسل، إلا أنها لم تعط الإجابة الصحيحة لأي منها.

وأكدت كوكس في مقابلتها مع كيميل أنّ تصوير حلقة خاصة من المسلسل، بعد مرور 15 عاما على إنتاج الحلقة الأخيرة منه، تأجل بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقالت كوكس إنها وجينيفر أنيستون وليزا كودرو وماثيو بيري ومات لوبلان وديفيد شويمر كان من المفترض أن يصوروا الحلقة يومي الاثنين والثلاثاء.

وستتضمن الحلقة الخاصة التي لم يكتب لها سيناريو الممثلين وهم يتذكرون أيامهم وهم يصورون المسلسل - في حال تمكنوا من تذكر ذلك.

ومن المتوقع أن تبث الحلقة بشكل خاص على "اتش بي أوه ماكس" ولكن لم يتم تحديد موعد لذلك.